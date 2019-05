“Deviam andar a penhorar a casa dos banqueiros e não os carros dos contribuintes”

André Ventura reagiu às notícias da cobrança de dívidas em ações de fiscalização rodoviária, com a GNR a mandar parar automobilistas para a Autoridade Tributária (AT) apurar se devem ao fisco.

As ações estavam a decorrer em Alfena (Valongo), junto à saída da A42, até que a polémica nas redes sociais levou o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais a cancelar a iniciativa.

“A ação de fiscalização da GNR e da AT tem todos os contornos de anedota mas é bem real”, começou por salientar André Ventura, em declarações ao PT Jornal.

“Independentemente de haver ou não enquadramento legal, não deixa de ser curioso que o próprio secretário de Estado das Finanças não estivesse a par da operação. Excelente cadeia hierárquica de comando”, salientou.

De acordo com o líder da coligação Chega, “parece ser muito mais fácil penhorar carros de contribuintes com 200 ou 300 euros de dívidas tributárias do que a garagem do Berardo, o dinheiro do Salgado ou os milhões que estão em paraísos fiscais dos banqueiros”.