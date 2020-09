Devemos cumprimentar com o cotovelo? DGS diz sim, OMS acha que não

Com a pandemia surgiram novos hábitos de prevenção do risco, entre os quais o tradicional cumprimento, que foi substituído pelo toque de cotovelos.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera, no entanto, que esta forma de saudação é pouco segura, porque obriga a quebrar a regra do distanciamento.

Ghebreyesus destaca que, para se tocarem os cotovelos, as duas pessoas terão de estar demasiadamente próximas, o que resulta num risco evitável.

“Ao cumprimentar as pessoas, evite toques com os cotovelos, uma vez que isso o coloca a um metro da outra pessoa. Eu costumo colocar a minha mão no meu coração quando saúdo as pessoas, nos dias de hoje”, propôs o diretor da OMS.