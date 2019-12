Devedores têm em média dois créditos e relacionam-se com dois bancos — BdP

Cada devedor tem em média dois contratos de crédito e relaciona-se com dois bancos, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), que contabiliza atualmente 11 milhões de contratos ativos no montante de 25 mil milhões de euros.

Os valores foram sinalizados hoje pelo diretor de departamento de Estatística do BdP, António Marques Garcia, durante uma conferência em Lisboa, organizada pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC).

Na sua intervenção, o responsável manifestou preocupação com o facto do crédito concedido nos últimos meses estar a acelerar, bem como o facto de os novos contratos estarem a ter um prazo mais elevado do que no passado.

“A ideia que consigo antecipar é que, muito provavelmente, a descida da variação anual do ‘stock’ de crédito não vai continuar”, disse.

Segundo os dados divulgados por António Marques Garcia, com base nas últimas estatísticas conhecidas de setembro, cada devedor tem dois contratos e relaciona-se 1,8 bancos, num total de 11 milhões de contratos ativos, a uma média de 226 mil novos contratos mensais e que correspondem ao montante 25 mil milhões de euros.

Do total do ‘stock’, 56 por cento dos contratos foram comercializados ao balcão, sendo que oito instituições do mercado têm mais de dois terços dos empréstimos concedidos.

A taxa de incumprimento de empréstimos ao consumo e outros fins é de 9,9 por cento, isto é, segundo os dados do BdP, um em cada 10 devedores tem empréstimos vencidos.