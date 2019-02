Detido suspeito de assassinar mulher na Golegã

O homem suspeito de ter assassinado uma mulher, no domingo à noite, na Golegã, distrito de Santarém, foi detido pouco depois em casa de uma irmã, onde se entregou sem resistência às forças policiais, disse hoje fonte da GNR.

O porta-voz do comando territorial de Santarém da GNR, Pedro Reis, disse à Lusa que o suspeito do homicídio, ocorrido cerca das 23:52 à porta de uma danceteria, passou a noite no posto da Golegã, aguardando as diligências para ser presente para primeiro interrogatório judicial, estando o caso entregue à Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirmou que, quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima, uma mulher com cerca de 40 anos, “estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas, sem sucesso, manobras de reanimação”.

O alegado autor do crime pôs-se em fuga, acabando por ser detido mais tarde em casa de uma irmã, afirmou a fonte da GNR.