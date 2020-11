Nas Notícias Detido o suspeito de matar a irmã grávida e o pai Por

O suspeito de um crime em Torres Vedras, que se encontrava em fuga desde sábado, foi detido pelas autoridades. O homem terá matado a irmã grávida e o pai.

A PSP deteve o homem que é suspeito de matar a irmã grávida e o pai, em Torres Vedras, crime cometido no sábado, numa habitação em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras.

O suspeito foi detido na Amadora na madrugada desta segunda-feira, de acordo com informação da Polícia de Segurança Pública.

A Polícia Judiciária está a investigar o crime, que ocorreu no passado sábado.

As duas vítimas foram encontradas sem vida, na residência do pai do suspeito, depois de dado o alerta por parte de clientes de uma peixaria de que o homem era proprietário.

Esses clientes consideraram estranho o facto de a peixaria estar fechada e deslocaram-se à residência. E a estranheza aumentou com o facto de ninguém responder na habitação.

Os bombeiros de Torres Vedras, acompanhados das autoridades, arrombaram a porta e depararam-se com os dois corpos.

O pai do suspeito contava cerca de 60 anos, enquanto a irmã tinha 34. A mulher, grávida, ter-se-ia deslocado à casa para proteger o pai das insistentes ameaças.

O crime foi cometido com uma arma branca, sendo que as motivações poderão estar relacionadas com a dependência de droga do suspeito, que terá exigido dinheiro ao progenitor.