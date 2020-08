Nas Notícias Detido o suspeito de atear fogos em canis Por

O suspeito de atear fogos nos canis, onde morreram dezenas de animais, foi detido pelas autoridades. Tem 29 anos e está indiciado por mais de três dezenas de incêndios florestais, segundo a Polícia Judiciária.

Um homem de 29 anos foi detido pelas autoridades, pela suspeita da prática de fogo posto em canis, sendo que num desses fogos morreram dezenas de animais.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração de diversas entidades, designadamente o Grupo de Trabalho do Norte de Redução das Ignições Florestais, a GNR, a ANEPC, ICNF, Bombeiros Voluntários e Autarquias locais, procedeu no dia de hoje à detenção em flagrante delito de um indivíduo indiciado por mais de três dezenas de incêndios florestais, ocorridos na zona de Sobrado – Valongo e Baltar”, refere nota da Judiciária.

O homem, detido pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, terá sido o responsável por diversos incêndios na zona norte.

Os incêndios “terão sido provocados com recurso a isqueiro, num quadro repetitivo, que se estende no tempo, pelo menos desde o início de julho”.

O detido, “embora trabalhasse, conciliava tal atividade com a constante circulação, de dia e de noite, nas zonas florestais, efetuando múltiplas manobras evasivas e condução errática, presumivelmente para despistar as autoridades”.

A Polícia Judiciária esclarece que o homem é suspeito dos incêndios que vitimaram dezenas de animais em canis.

“Tal como foi recentemente noticiado, o caso do incêndio que vitimou dezenas de animais, num abrigo em Agrela – Santo Tirso, teve origem em Valongo, pelo que que a imputação de também esta ignição está a ser avaliada pela investigação”, realça a PJ, em comunicado

A investigação teve que avocar consideráveis recursos humanos e materiais, para concretizar a sus detenção na sequência de mais um ato criminoso.

“A permanente deflagração de ignições florestais nas zonas de Valongo e Baltar, tem originado um esforço considerável por parte dos Bombeiros e entidades responsáveis pela conservação da floresta, que há muito clamavam pela resolução da situação”.

“A zona onde têm ocorrido os incêndios ateados pelo ora detido, carateriza-se como sendo zona de floresta com implantação de inúmeras empresas e residências, aquilo que é considerado o interface urbano-florestal, daí a sua elevada perigosidade”, adianta a mesma nota.

O suspeito, eletricista de profissão, tem antecedentes por incêndios florestais.

Será ouvido em interrogatório judicial, que determinará as medidas de coação.