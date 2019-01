Detido ‘hacker’ que terá tido acesso ilegal a e-mails do Benfica

O português Rui Pinto, o ‘hacker’ que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, foi detido na Hungria, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

A Polícia Judiciária (PJ), em comunicado, anunciou que, “na sequência de diligências cumpridas em sede de cooperação internacional em país comunitário, foi concretizada a detenção de um cidadão nacional de 30 anos de idade, sobre quem impendia Mandado de Detenção Europeu”.

Esta detenção, de acordo com o mesmo documento, foi feita no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público, com investigação realizada pela PJ.

“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo”, informa a PJ.

No comunicado, a PJ refere que está “a acompanhar presencialmente a execução da detenção e das diligências subsequentes, no âmbito de uma Decisão Europeia de Investigação”.