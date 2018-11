Justiça Detenção de Bruno de Carvalho com eco na imprensa estrangeira Por

A detenção de Bruno de Carvalho, que está indiciado por 56 crimes, entre os quais terrorismo, tem eco na imprensa estrangeira.

Os órgãos de comunicação internacional dão destaque à operação policial que foi montada e que culminou com a detenção do ex-presidente do Sporting e de Nuno Mendes (conhecido por Mustafá) que é líder da claque Juventude Leonina.

Na Holanda, país do novo treinador do Sporting e de Bas Dost, é acompanhado o desenvolvimento deste caso, nomeadamente pela ‘RTL Nieuws’, uma cadeia de televisão.

O francês L’Équipe lembra onde foi realizado o ataque, em Alcochete, na Academia leonina, marcada pela formação de jovens jogadores, nomeadamente Cristiano Ronaldo.

Já o diário espanhol ‘AS’ refere que “o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi detido este domingo, acusado de terrorismo, sequestro e agressão, pensando-se ser o suposto autor intelectual da invasão protagonizada por adeptos radicais no centro de treinos”.

Quanto ao ‘Mundo Deportivo’ também dá destaque ao caso que deriva do ataque a Alcochete.

