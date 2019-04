Desportivo das Aves vence em Guimarães e despromove Feirense

O Desportivo das Aves venceu hoje por 2-0 no reduto do Vitória de Guimarães, em encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, resultado que despromove matematicamente o Feirense.

O brasileiro Derley, aos nove minutos, e o guineense Mama Baldé, aos 66, apontaram os tentos do conjunto de Augusto Inácio, que ascendeu ao 11.º lugar, com 33 pontos, enquanto os vimaranenses continuam com 45, no sexto.

Com este resultado, o Feirense, que segue no 18.º posto, com 15 pontos, já não tem hipóteses de permanecer na I Liga, pois só pode chegar aos 30 e o 15.º colocado, o primeiro que não desce, já conta 31.