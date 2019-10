Desportivo das Aves eliminado da Taça de Portugal ao ser goleado pelo Farense

O Farense, da II Liga, eliminou hoje o Desportivo das Aves da Taça de Portugal em futebol, ao golear em Faro a formação da I Liga por 5-2, em jogo da terceira ronda.

A formação algarvia cedo começou a construir o triunfo, com o golo do brasileiro Fabrício Simões, aos 14 minutos, jogador que ‘bisou’ aos 37, enquanto o seu compatriota Cassio Scheid, aos 45+1, levou a sua equipa a vencer por três golos de diferença ao intervalo.

Os avenses ainda esboçaram uma reação no arranque da segunda metade, com um tento do brasileiro Wellinton Júnior, aos 47, mas o polaco Adam Dzwigala, aos 54, e o brasileiro Fabrício Santos, aos 63, acabaram com qualquer aspiração da equipa visitante, que amenizou a goleada aos 88, igualmente por Wellinton Júnior.

Além do Desportivo das Aves, a terceira ronda da Taça fez já outras três ‘vítimas’, depois das eliminações do Sporting na quinta-feira, com derrota em Alverca por 2-0, e de hoje do Vitória de Guimarães, batido em casa do Sintra Football por 4-2, no desempate por grandes penalidades, e do Tondela, que perdeu na visita ao Feirense por 3-0.