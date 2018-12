Despiste no IC10 faz dois mortos em Santarém

Um despiste no Itinerário Complementar 10 (IC10), no concelho de Santarém, causou esta madrugada duas vítimas mortais, disseram à agência Lusa fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O alerta foi dado pelas 03:00, adiantou fonte do Comando Geral da GNR, explicando que o ligeiro de passageiros, com dois ocupantes a bordo, despistou-se no sentido Almeirim/Santarém e incendiou-se.

“Os corpos foram descobertos após ser sido extinto o incêndio pelos bombeiros às 03:44”, acrescentou, num momento em que se desconhece a identidade das duas vítimas mortais.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Almeirim e os Bombeiros Municipais de Santarém, numa ação que envolveu 16 operacionais e sete viaturas, informou fonte do CDOS de Santarém.

A estrada chegou a estar cortada, mas já é possível circular na via, ainda que de forma condicionada.