Designer vende peça igual à camisola poveira e diz ter “inspiração mexicana”

Uma designer norte-americana colocou à venda uma camisola poveira, como sendo criação própria, por 695 euros, dez vezes acima do valor da peça feita na Póvoa de Varzim.

Tory Burch apresentou a criação como sendo de “inspiração mexicana”, mas a camisola repete os motivos de uma peça de artesanato centenária que se encontra em processo de certificação, como a coroa da monarquia portuguesa ao centro e imagens associadas à pesca (que deu fama à Póvoa de Varzim), como caranguejos, remos e boias de sinalização.

A camisola poveira foi usada por Grace Kelly em 1938, num momento registado pela conhecida revista National Geographic, e surge também no filme ‘Ala-Arriba’, de 1942.

De acordo com o jornal Público, a Câmara da Póvoa de Varzim tentou contactar a designer norte-americana, que nunca deu resposta. No entanto, a descrição da peça no site de Tory Burch foi alterada de ‘túnica’ de “inspiração mexicana” para ‘camisola túnica’.

Já hoje, Tory Burch pediu “desculpa aos portugueses”, afirmando que a inspiração foi atribuída “erroneamente”.

O caso de alegada apropriação cultural começou a ganhar dimensão e muitos internautas encontraram peças de cerâmica da designer ‘demasiado semelhantes’ a artigos da centenária Bordallo Pinheiro.

Em 2017, a designer admitiu ter copiado um casaco tradicional da Roménia que inicialmente apresentava como sendo de inspiração africana.