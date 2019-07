Desenvolvimento sustentável de Cabo Verde exige complementaridade entre público e privado

O secretário de Estado Adjunto do ministro de Estado cabo-verdiano, Carlos Monteiro, defendeu hoje que o desenvolvimento sustentável do país só será possível com a complementaridade entre os setores público e privado.

“O desenvolvimento sustentável de Cabo Verde não caminhará por outro lado que não seja a complementaridade entre o setor público e o setor privado”, disse o membro do Governo cabo-verdiano, que falava, na cidade da Praia, no ato central de comemoração do Dia Mundial da População.

Para Carlos Monteiro, o empoderamento do setor privado permitirá a criação de mais postos de emprego, que ajudará o país a ter uma maior sustentabilidade do seu regime de proteção social, bem como aproveitar o dividendo demográfico com a criação de emprego e geração de riquezas.

“Só com a complementaridade entre o setor público e o setor privado, com políticas de empregos e com políticas sociais concretas podemos garantir o objetivo de não deixar ninguém para trás”, apontou o secretário de Estado.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Cabo Verde tem uma população residente de 531 mil habitantes, uma taxa de desemprego de 12,2 por cento e uma taxa de desemprego jovem de 32,4 por cento.

Durante o ato, foi ainda apresentado o relatório sobre a situação da População Mundial, que assinala “progressos consideráveis” em matéria de saúde sexual e reprodutiva, sobretudo no exercício, pelas mulheres, do seu direito à sexualidade.

Segundo Adelaide Ribeiro, representante do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), o relatório também mostra ganhos em matéria de métodos contracetivos, por exemplo.

O documento demonstra ainda que as pessoas portadoras de deficiência têm mais acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, prosseguiu Adelaide Ribeiro.

Este ano, a ONU celebra o Dia Mundial da População sobre o lema “50 Anos da criação do FNUAP e 25 anos da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento CIPD: Acelerando Promessas”.

O objetivo é enaltecer os ganhos em matéria dos direitos, das escolhas individuais e da conquista na saúde sexual e reprodutiva, frutos das ações combinadas da sociedade civil, de governos, de instituições de desenvolvimento e do FNUAP.

“Mas também de reconhecer de que há ainda um trabalho inacabado e que é preciso continuar a lutar por direitos e escolhas até que seja uma realidade para todos e todas”, lê-se numa nota de imprensa de apresentação da efeméride.