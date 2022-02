Nas Notícias Desenvolvida tecnologia em Portugal para detetar a fadiga dos condutores Por

Solução vai ser aplicada inicialmente em frotas de veículos pesados

De acordo com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, os acidentes rodoviários têm um impacto muito significativo na nossa sociedade, sendo que a sonolência é uma das principais causas de acidentes em Portugal.

Esta foi a motivação para o desenvolvimento do projeto Automotive – AUTOmatic multimodal drowsiness detecTion for smart VEhicles, que se focou no estudo e desenvolvimento de metodologias para monitorização do condutor, com particular ênfase na deteção de fadiga e sonolência, usando sensores no volante.

O grupo de investigadores, que reuniu o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), a CardioID Technologies e a Cooperativa de Formação e Animação Cultural (COFAC), focou-se em desenvolver um sistema robusto, centrado no condutor e usando várias fontes de informação, como vídeo ou sinais fisiológicos, que aprendem os padrões pessoais únicos de cada condutor, para deteções cada vez mais precisas.

“Por um lado, criaram-se simuladores mais realistas e imersivos para potenciar a recolha de bases de dados mais completas e de maior qualidade. Por outro lado, desenvolveram-se algoritmos inovadores para várias tarefas relacionadas com biometria, deteção de sonolência e reconhecimento de emoções, que potenciam o desenvolvimento de metodologias integradas para a monitorização eficiente, contínua e personalizada da fadiga dos condutores”, explica Ana Filipa Sequeira, coordenadora do projeto e investigadora do INESC TEC.

A tecnologia Automotive vai ser aplicada, inicialmente, em frotas de veículos pesados, mas espera-se que seja também integrada em veículos ligeiros de passageiros.

O projeto foi financiado pela União Europeia e por fundos públicos nacionais em cerca de 250 mil euros.