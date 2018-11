Economia Desemprego recua em outubro na zona euro e UE, Portugal com quarta maior descida Por

A taxa de desemprego recuou, em outubro, na zona euro e na União Europeia (UE), com Portugal a registar a quarta quebra homóloga, segundo o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de desemprego recuou para os 8,1 por cento em outubro, face aos 8,8 por cento homólogos, mantendo-se estável na comparação com setembro.

Na UE, o indicador teve um comportamento semelhante, caindo para os 6,7 por cento, face aos 7,4 por cento homólogos, mantendo-se estável na variação em setembro.

Segundo o gabinete estatístico da UE, em termos homólogos, a taxa de desemprego recuou em todos os Estados-membros, tendo Portugal registado a quarta maior descida (de 8,4 por cento para 6,7 por cento), depois da Croácia (de 10,2 por cento para 8,1 por cento), da Grécia (de 20,8 por cento para 18,9 por cento, em agosto) e da Espanha (de 16,6 por cento para 14,8 por cento).

A República Checa (2,2 por cento) e a Alemanha (3,3 por cento) apresentaram as menores taxas de desemprego e, no outro extremo, a Grécia (18,9 por cento em agosto) e a Espanha (14,8 por cento) as maiores.