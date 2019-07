Motores Desempenho no Prólogo “abre boas perspetivas” para Filipe Albuquerque no próximo ‘Mundial’ de Resistência Por

Filipe Albuquerque mostra-se agradado com os resultados da sua equipa no Prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), realizado no Circuito da Catalunha.

Ao longo das quatro sessões de testes na pista de Barcelona o novo Oreca 07 da United Autosports mostou a sua ‘mais-valia’, pois permitiu ao piloto português e aos seus companheiros de equipa rodar entre os mais rápidos da categoria LMP1, onde a equipa terminou com o segundo melhor tempo.

Juntamente com Phil Hanson e Paul Di Resta Albuquerque percebeu a competitividade do novo protótipo adquirido pela equipa britânica, sobretudo quando comparado com o Ligier JS P217 utilizado nas últimas 24 Horas de Le Mans.

Di Resta ficou bem perto do melhor tempo da categoria, Filipe pouco mais lento foi do que o escocês, pelo que a opinião generalizada na equipa é bastante positiva. “Este resultado abre boas perspetivas para o início da temporada do WEC que terá lugar no final de Agosto. Estamos muito contentes com este primeiro teste. Os resultados que conseguimos superaram as expectativas”, considera o piloto de Coimbra.

Filipe Albuquerque espera agora que juntamente com a equipa possa chegar devidamente preparado com todas as ‘armas’ para disputar o título de LMP2: “Temos ainda muito que descobrir e trabalhar ao nível das afinações. Mas conseguir no primeiro teste estes resultados deixa qualquer um animado e confiante para o que aí vem”.

“Estamos cientes que temos nas nossas mãos uma excelente máquina e que as vitórias estarão ao nosso alcance. Agora é continuar a trabalhar no conhecimento do carro para entrarmos na primeira prova em Silverstone ainda mais fortes”, conclui o piloto português.