Desconfinamento “a conta-gotas”, anuncia Costa

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta noite o plano de desconfinamento, frisando que a reabertura do país será feita “progressiva” e “a conta-gotas”.

“Temos um nível de 105 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Estamos a um nível pior do que a 4 de maio quando iniciamos primeiro desconfinamento”, lembrou o governante, falando em direto ao país, desde o Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Ainda assim, Portugal está pronto para o desconfinamento: “O esforço extraordinário permitiu-nos chegar hoje com segurança ao momento de plano de reabertura progressiva da sociedade, reabertura a conta-gotas”.

Costa salientou que é necessário manter até à Páscoa o dever geral de recolhimento e a proibição de circulação entre concelhos nos próximos fins de semana, assim como na semana anterior à Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril.

As escolas do primeiro ciclo, creches e pré-escolar abrem já para a semana, a partir de 15 de março, com o ensino secundário e superior a regressar às aulas presenciais a 19 de abril.

A restauração com esplanadas pode abrir portas a partir de 6 de abril e os restantes a partir de 19 de abril, com limitações.

As lojas até 200 metros quadrados abrem a 5 de abril, enquanto cabeleireiros e barbeiros podem recomeçar a trabalhar já na próxima semana, quando será também permitido o comércio ao postigo.

A reavalição das medidas de desconfinamento será feita consoante os níveis de risco, que serão divididos em quatro.

“O que vai acontecer a partir de agora depende de todos nós”, finalizou António Costa, deixando novo apelo ao cumprimento de todas as medidas de precaução.