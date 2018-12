Nas Redes Descobre que filho é ator de filmes gay para adultos e faz depoimento emocionante Por

Eulália descobriu que tem um filho ator de filmes de cariz homossexual para adultos e no programa ‘A Tarde É Sua’, perante Fátima Lopes, contou como encarou esta situação, fazendo ainda um apelo a quem tem filhos nesta situação. Veja o momento no vídeo.

O programa ‘A Tarde É Sua’ recebeu, na última emissão, Eulália, uma mãe que explicou detalhadamente como descobriu e como encarou o facto de ter um filho ator de filmes para adultos de cariz homossexual.

Inicialmente e ainda que esta não tenha percebido as razões, na altura, Eulália lembrou que o filho quis emigrar mas deixou em casa dois computadores (um portátil e um fixo).

“Comprei um livro de iniciação aos computadores”, contou Eulália, dizendo que pretendia aprender a trabalhar com novas tecnologias.

Sem que a família tivesse noção, esta mulher foi aprendendo a lidar com computadores mas acabaria por ser uma amiga a mostrar-lhe aquilo que, na altura, “nem queria acreditar” que fosse real.

Eulália recordou que foi uma amiga que lhe mostrou a realidade do filho, depois de várias pessoas terem questionado esta mãe, se tinha estado com o filho na Alemanha (para onde ele emigrou).

“Aparece-me uma entrevista do meu filho a um jornal português a dizer que era homossexual desde os 15 anos… Eu olhei para aquilo e disse que não pode ser”, recorda, dizendo que se sentiu mal e foi para casa.

“Boa tarde minhas senhoras. Está tudo bem? Chegou a mãe do Sydney. O meu Sydney está na Alemanha, é artista porno, faz bons filmes. Assim, Fátima, ninguém me punha problemas.”

“Aquilo foi terrível”, contou, explicando que foi para o computador, já em casa, em busca de informações sobre o filho, até que descobriu que este era ator de filmes homossexuais para adultos.

Eulália explicou que enviou mensagens ofensivas a Sydney Fernandes, que a bloqueou nas redes sociais.

“Já sei que não estava à espera, que não gostou mas não pode mandar uma mensagem dessas”, referiu Sydney Fernandes, o filho, em declarações no programa ‘A Tarde É Sua’ da TVI.

Após um tempo de afastamento, Eulália acabou por visitar o filho na Alemanha e conheceu a realidade de Sydney.

“Cozinhei para eles todos, porque eu sei o que o meu filho gosta, como uma mãe. Os colegas iam lá comer e um até pediu para levar as sobras”, recorda Eulália.

A mãe de Sydney revelou a Fátima Lopes que quando visitou o filho na Alemanha acabou por ser ela a “sair do armário”.

“Foi aí, Fátima, que eu percebi que quem precisava sair do armário era eu. Eu é que não estava bem localizada”, conta Eulália.

Na altura, esta mãe lembra que pensou no que as pessoas iam pensar mas, ao mesmo tempo, assumiu como sua prioridade ficar ao lado do filho.

“Quero lá saber das pessoas digam ou deixem. Quero é agradar ao meu filho. Comecei-me a preparar”, lembra, explicando até os momentos em que chegava ao cabeleireiro.

Fátima Lopes assumiu que Eulália deu uma “lição às pessoas com preconceito e infelizes”.

Durante a entrevista de Fátima Lopes, Eulália explicou ainda que se tornou ativista LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros e Intersexo).

“Vou a todas as marchas. A Braga, a Guimarães, a Viseu…”, salientou Eulália, fazendo ainda um apelo a todas as mães que têm filhos homossexuais.