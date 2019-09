Descida de 6,68% dos CTT penaliza índice PSI20

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a perder 0,35 por cento para 4.955,87 pontos, penalizado essencialmente por uma descida de 6,68 por cento dos CTT.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram e seis subiram. Os CTT, que lideraram as descidas, ficaram a valer 2,01 euros por ação.

Nas maiores descidas ficaram também a Pharol (3,27 por cento para 0,11 euros), a Mota-Engil (2,77 por cento para 1,90 euros), o BCP (1,32 por cento para 0,19 euros) e a Navigator (1,30 por cento para 3,18 euros).

Com desvalorizações inferiores a 1 por cento terminaram a NOS (5,06 euros), a Galp (13,68 euros), a Altri (6,04 euros), a Ibersol (8,06 euros), a Semapa (11,90 euros), a EDP Renováveis (9,87 euros) e a Jerónimo Martins (15,77 euros).

Nas subidas, a EDP liderou ao avançar 1,05 por cento para 3,55 euros.

No mesmo sentido, a Corticeira Amorim subiu 0,60 por cento para 10,08 euros, a Ramada Investimentos avançou 0,33 por cento para 6,02 euros, a Sonae Capital também somou 0,33 por cento para 0,60 euros, a Sonae SGPS 0,30 por cento para 0,84 euros e a REN 0,20 por cento para 2,54 euros.

As principais bolsas europeias terminaram maioritariamente em terreno negativo, com Londres a ceder 0,47 por cento, Frankfurt 0,29 por cento e Paris 0,04 por cento. Madrid encerrou no ‘verde’, com uma subida de 0,27 por cento.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque inverteu a tendência positiva registada na abertura e segue em baixa, com o índice Dow Jones a perder 0,09 por cento e o Nasdaq 0,72 por cento.