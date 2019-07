Nas Notícias Descida da temperatura e aguaceiros este sábado Por

O dia de amanhã será menos abafado, com uma pequena descida da temperatura máxima, e terá aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões do interior Norte e Centro.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado terá períodos de céu muito nublado, ficando pouco nublado no interior da região Sul a partir do final da tarde.

No litoral, podem ocorrer aguaceiros, enquanto no interior estarão reunidas as condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

A previsão, assinada pelas meteorologistas Joana Sanches e Patrícia Marques, refere ainda uma pequena descida da temperatura mínima no interior e uma descida da temperatura máxima.

Assim, o termómetro vai variar entre os 19 e os 24 graus no Porto e os 18 e os 28 graus em Lisboa.

Bragança e Santarém serão as regiões mais quentes, com máxima de 31, com Évora e Beja a chegarem aos 30.

Nas mínimas, Guarda ficará pelos 15 graus, com Viseu, Leiria e Beja a registarem os 16 graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa céu muito nublado com abertas nos Açores, com períodos de chuva a passarem a aguaceiros, e períodos de céu muito nublado na Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até meio da manhã.

As temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 25 graus em Ponta Delgada e os 21 e os 26 graus no Funchal.