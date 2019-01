Desporto Desaparece avião que transportava Emiliano Sala Por

O avião que transportava o argentino Emiliano Sala, que regressava a Cardiff, desapareceu no Canal da Mancha.

O monomotor levantou voo do aeroporto de Nantes, na noite desta segunda-feira, numa viagem com destino ao País de Gales, com duas pessoas a bordo.

Emiliano Sala transferiu-se do Nantes para o clube da Premier League, neste mercado de inverno. Esteve na cidade francesa para se despedir dos seus companheiros no clube francês, depois de rubricar contrato com o novo clube.

O avançado tem uma passagem pelo futebol português: em 2009/10, vestiu a camisola do FC Crato, dos distritais.

“Um último adeus, Nantes?”, publicou Sala, nas redes sociais, antes da viagem.

Ver esta publicação no Instagram ‪La ultima ❤️ ciao @FCNantes ????‬ Uma publicação partilhada por Emiliano Sala (@emilianosala9) a 21 de Jan, 2019 às 4:09 PST

De acordo com o jornal L’Équipe, o pequeno avião deveria ter aterrado em Cardiff às 22h00 locais desta segunda-feira. O último contacto com a torre deu-se duas horas antes. As autoridades temem o pior.

O clube gaulês aguarda informações oficiais. “Estamos muito preocupados com as últimas notícias de que uma aeronave leve perdeu o contacto com a torre, na noite passada. Aguardamos uma confirmação, antes de emitir algum comunicado ou declaração. Apenas dizemos que estamos muito preocupados com Emiliano Sala”, disse o chairman do Cardiff, Mehmet Dalman, em declarações ao The Guardian.