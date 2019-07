Dérbi madrileno entre Atlético e Real no Wanda em 29 de setembro

O dérbi madrileno entre o Atlético, da nova ‘coqueluche’ João Félix, e o Real é o primeiro jogo ‘grande’, à sétima jornada, em 29 de setembro, da edição 2019/20 da Liga espanhola de futebol, ditou hoje o sorteio.

A primeira jornada realiza-se no fim de semana de 18 de agosto, com o detentor do título FC Barcelona a jogar com o Athletic, em Bilbau, o Real Madrid em Vigo, com o Celta, e o Atlético de Madrid no Wanda, perante o vizinho Getafe.

O grande clássico da primeira volta joga-se à 10.ª ronda, em 27 de outubro, com o FC Barcelona, de Nélson Semedo, a enfrentar o Real Madrid, em Nou Camp.

À 15.ª jornada, em 12 de dezembro, o Atlético de Madrid é anfitrião do FC Barcelona, num embate que poderá marcar o regresso do francês Antoine Griezmann ao Wanda Metropolitano, caso se confirme o seu ingresso nos catalães.

Quanto à segunda volta, num calendário assimétrico, como em 2018/19, o Real recebe o Atlético à 22.ª jornada (02 de fevereiro de 2020) e o FC Barcelona à 26.ª (01 de março) e os ‘colchoneros’ deslocam-se ao Nou Camp à 33.ª (26 de abril).

A edição 2019/20 da Liga espanhola encerra em 14 de maio, quase um mês depois da realização, em 18 de abril, da final da Taça do Rei, competição cujas eliminatórias serão todas disputadas num jogo único, com exceção das meias-finais.