Vídeo: Deputados do Brexit viram costas durante hino no Parlamento Europeu

Deputados do Brexit viram costas durante hino no Parlamento Europeu

Os deputados europeus do Partido do Brexit, de Nigel Farage, protagonizaram hoje uma ação de protesto virando as costas enquanto tocava o hino europeu no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, durante a sua sessão inaugural. Veja o vídeo.

Os eurodeputados foram convidados a levantar-se para ouvir o hino europeu, mas os 29 deputados britânicos, eleitos na expectativa de que o Reino Unido deixe a União Europeia, mostraram hostilidade ao virarem-se de costas enquanto os músicos tocavam o Hino da Alegria, de Beethoven.

Também fora do Parlamento Europeu, a manhã foi marcada por protestos, com milhares de pessoas a manifestarem-se, a maioria das quais pela imposta aos independentistas catalães eleitos em maio e impedidos de tomar posse na sessão inaugural.

De acordo com a polícia, às 09:30 da manhã estavam pelo menos quatro mil pessoas a manifestarem-se frente ao edifício do Parlamento Europeu, empunhando bandeiras da Catalunha.

Os três lugares dos eurodeputados independentistas catalães vão ficar vazios porque Madrid bloqueou a possibilidade de tomada de posse devido às circunstâncias jurídicas em que se encontram.

Além dos manifestantes catalães manifestaram-se também frente ao Parlamento Europeu membros de partidos de extrema-direita europeus e ainda britânicos apoiantes da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Os apoiantes do Brexit também viraram as costas a um grupo de músicos que atuam nas festividades oficiais de abertura do Parlamento.

Por fim, um pequeno grupo de alemães manifestou-se em solidariedade para com a capitã do navio de uma organização não-governamental alemã, que se encontrava em operações de salvamento no Mediterrâneo e foi presa pelas autoridades italianas em Lampedusa.