Nas Notícias Deputado põe música de tourada no Parlamento e solta um “olé” Por

O deputado Luís Campos Ferreira, do PSD, usou o telemóvel para tocar uma música de touradas em pleno Parlamento português. A música, que habitualmente se ouve quando se dá a entrada de touros na arena, foi desta vez entoada na casa da Democracia nacional.

O tema da redução do IVA para as touradas tem dado ‘pano para mangas’ e nesta ‘pega’ levaram a melhor os defensores desta atividade, que de agora em diante vão pagar menos de IVA nos bilhetes.

Entre episódios e declarações mais ou menos polémicas, o Parlamento português assistiu a um momento bizarro durante a votação.

Enquanto Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, pedia aos deputados para votarem, Luís Campos Ferreira fazia de ‘DJ’ no Parlamento e pegava no seu telemóvel para que se pudesse ouvir uma música de touradas.

De acordo com o jornal Expresso, o deputado social-democrata ainda soltou um comentário dirigido à bancada parlamentar do PS que votou a alteração à proposta do Orçamento do Governo de António Costa.

“Aí está o Grupo de Forcados do Largo do Rato. Vai dar entrada o touro!”

O deputado explicou ao Expresso o episódio.

“António Costa, habituado a tourear a oposição, foi desta vez toureado pelo seu líder parlamentar. Foi uma chinquelina de César a Costa.”

No momento em que fez de ‘DJ’ num caricato momento, Luís Campos Ferreira ainda soltou um “olé”, ouvindo-se depois a música que, embora não havendo registo do momento, o Expresso garanta que foi esta…