Deputado Ascenso Simões detido junto ao Parlamento (com vídeo)

O deputado socialista Ascenso Simões foi detido na rua de São Bento, junto ao Parlamento, depois de uma altercação com a polícia.

Em declarações ao Correio da Manhã, o parlamentar garantiu que um agente da PSP lhe disse “que estava detido”, depois de um desentendimento a propósito do estacionamento.

Na versão do deputado, este pretendia aceder ao parque do Parlamento, tendo recebido desse agente da PSP a instrução para estacionar no exterior, devido às obras em curso no local.

“O agente que me havia interpelado veio ao meu encontro e, sem modos, pediu-me a identificação por eu estar a implicar com a autoridade”, acrescentou Ascenso Simões.

Contactada pelo mesmo jornal, a PSP revelou não ter conhecimento da detenção do deputado.

De acordo com as relações públicas da PSP, “não foi dada qualquer ordem de detenção a qualquer cidadão na situação em apreço”.

A situação gerou tensão na rua, com o deputado a envolver-se numa discussão com alguns moradores.

O vídeo gravado por um popular, aqui disponível, mostra Ascenso Simões a chamar “fascista” a uma pessoa.

“Um cidadão vestido de negro resolveu insultar-me ao que respondi que se tratava de um comportamento fascista, salazarista”, justificou o deputado.

