Desporto Depois do Mundial, Japão dá o exemplo na Taça Asiática Por

O Japão pode ter sofrido uma deceção ao perder a final da Taça Asiática frente ao Qatar, mas continuou a merecer aplausos pelo gesto de ‘fair-play’.

Depois de se ter despedido do Mundial com uma bela imagem, os nipónicos repetiram-no esta sexta-feira, ao deixarem o balneário “impecável” e com uma mensagem de “obrigado”.

À procura do quinto título na competição, os comandados de Hajime Moriyase foram derrotados pelo Qatar, por 3-1. “O nosso objetivo era conquistar o título. Estou dececionado e arrependido por não podermos levar a Taça para o Japão”, assumiu.

Embora se tenham despedido dos Emirados Árabes Unidos com uma sensação de tristeza, a seleção japonesa deu novamente o exemplo. “O Japão deixa o balneário da Taça Asiática de 2019 impecável e com uma mensagem de agradecimento em inglês, árabe e japonês”, escreveu a organização da prova.

No Mundial’2018, recorde-se, a seleção japonesa já tinha mostrado o outro lado do desporto, com vários fãs a ficarem no estádio depois do jogo, a apanhar o lixo das bancadas.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! ? pic.twitter.com/RfiVyoMumd — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 2 de fevereiro de 2019