Motores Denny Hamlin no domínio da Joe Gibbs em Pocono Por

Denny Hamlin alcançou a sua terceira vitória da época na Nascar Cup ao impor-se em Pocono (Pensilvânia), numa corrida onde as três primeiras posições foram para pilotos da Joe Gibbs Racing.

Atrás do piloto do Toyota # 11 – que obteve o seu 34º triunfo na categoria ‘rainha’ dos ‘stock-cars’ americanos – terminaram os seus companheiros de equipa Erik Jones e Martin Truex Jr.

O vice-campeão de 2010 Hamlin assumiu o comando no último segmento da corrida, quando os carros tinham menos combustível, gerindo muito bem o seu andamento e o consumo numa pista que é também conhecida como o ‘triângulo complicado’, dado tratar-se de uma tri-oval.

Para o piloto do Camry # 11 foi também a sua quinta vitória em Pocono, num contraste com Kyle Busch, seu companheiro de equipa no Toyota # 18, que teve de se contentar apenas com a nona posição, numa prova onde William Byron foi o melhor dos pilotos dos Chevrolet, na quarta posição, à frente de Kyle Larson, que durante a fase final da corrida parecia capaz de discutir a vitória.

Já Kevin Harvick foi o melhor representante da Ford, na sexta posição, enquanto o campioníssimo Jammie Johnson venceu um dos segmentos da corrida mas não foi além do 15º lugar final.

As imagens desta prova falam por si.