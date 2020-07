Nas Notícias “Deixou de haver oposição do PSD. Comportamento de Rui Rio é uma grande desilusão” Por

André Ventura, ex-vereador eleito pelo PSD, considerou que o partido no qual militou tem deixado de ser “oposição” ao Governo do PS.

“É uma grande desilusão para mim o comportamento que Rui Rio tem tido ao longo dos últimos dias”, lamentou o agora deputado do Chega, após a votação do Orçamento Suplementar, viabilizado com a abstenção dos sociais-democratas.

“Parece que deixou de haver oposição do PSD”, reforçou o ex-militante laranja.

No entender de André Ventura, Rui Rio tem andado “sempre de mão dada com o PS”, apesar das declarações críticas em dossiês como a nomeação do ex-ministro Mário Centeno para o Banco de Portugal, a injeção de dinheiro público na TAP e o referido Orçamento Suplementar.

O exemplo mais recente foi a indicação, por parte do PS, de Francisco Assis para o Conselho Económico e Social, considerada uma escolha “feliz” por Rui Rio.

Como o ex-candidato à liderança do PS tem sido “um dos grandes defensores do bloco central”, este elogio do presidente do PSD foi “um sinal do que vamos ter nos próximos tempos”, concluiu André Ventura.