Insólito Deixa filhos em casa e faz 5000 quilómetros para casar com criminoso Por

Uma mulher britânica deixou os quatros filhos em casa e viajou até aos Estados Unidos para casar com um criminoso de uma prisão na Califórnia. Travis Thompson tem ‘ódio’ tatuado na testa, mas descreve-se como “apaixonante, otimista e amoroso”.

Becci Brennan, de 29 anos, apaixonou-se por Thompson depois de um ano de mensagens através de uma página que liga mulheres a prisioneiros.

De acordo com o The Sun, a mulher deixou três filhas e um filho em casa e viajou do Reino Unido até à prisão de Mule Creek Station.

Depois do matrimónio com Thompson – que cumpre oito anos por crimes relacionados com armas e drogas – Becci mostrou-se feliz nas redes sociais.

“Hoje casei com o meu prisioneiro. Começou com uma jornada de mensagens e agora somos marido e mulher. Estou super feliz. Eu sei que isto é louco, mas não estou arrependida”, escreveu.

A mulher partilhou várias fotografias com Thompson, que chegou a enviar cartões de aniversário aos filhos.

Segundo uma amiga, citada pela mesma fonte, Becci já viajou diversas vezes para os Estados Unidos, apesar de viver através de benefícios e ajudas para as crianças.

Becci Brennan prometeu um casamento “a sério” quando ele for libertado, para poder ser visto como o “pai” das crianças.

Veja a foto de Travis Thompson na página onde conheceu Becci.