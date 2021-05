Desporto “Degradante é estar envolvido em corrupção e escutas”. Frederico Varandas ataca FC Porto e Benfica Por

Frederico Varandas com discurso agressivo, com FC Porto e Benfica na mira. “É possível vencer sem abdicar da honra, da decência, da integridade, da transparência e da nobreza do desportivismo. Isto é o Sporting Clube de Portugal”, afirmou o líder leonino.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, desferiu um forte ataque aos rivais, no discurso desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Lisboa. E não demorou a apontar o dedo a FC Porto e Benfica.

“As nossas primeiras palavras vão para os nossos dois rivais. Foram duros, acreditaram até ao fim e tivemos que nos superar, ultrapassando recordes atrás de recordes. Para eles, um obrigado”, começou por afirmar o dirigente leonino, nos Paços do Concelho, onde o plantel do Sporting foi recebido pelo presidente do município, Fernando Medina.

Depois do agradecimento, Frederico Varandas passou ao ataque e disse que “seria uma injustiça confundir duas grandes instituições pelas pessoas que as representam”.

“Cada clube tem a sua estratégia de comunicação. Uns não venceram porque foram o único clube do mundo a ter covid-19, outros porque tiveram 16 penáltis. Mas todos sabem que Sporting ganhou por ter sido mais competente. Ouvi alguém dizer que foi um espetáculo degradante os festejos em Lisboa. Mas degradante, para mim, é estar envolvido em corrupção e escutas há anos e anos”, disparou Varandas.

O presidente do clube de Alvalade elogiou os jogadores, o treinador Rúben Amorim e enalteceu o feito. “Sempre disse que o percurso ia ser difícil e que não íamos ganhar à base do dinheiro e do poder, mas sim com inteligência. Conseguimos, graças a estes jogadores e equipa técnica”, realçou.

“É possível vencer sem abdicar da honra, da decência, da integridade, da transparência e da nobreza do desportivismo. Isto é o Sporting Clube de Portugal”.

“Podíamos ceder ao populismo e ao ruído que vem sempre do exterior”, disse Varandas, referindo ainda que quando a equipa cedeu alguns empates chegou a temer que a conquista do campeonato pudesse escapar.

“Peço aos sportinguistas que nas adversidades, e isso faz parte, mas que nunca mostrem medo aos nossos jogadores, muito menos aos nossos adversários”, concluiu, sempre num tom duro e com a tónica nos rivais.