Défice fica nos 0,8 por cento do PIB no primeiro semestre

O défice situou-se em 0,8 por cento do PIB no primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, abaixo dos 2,2 por cento registados no período homólogo, mas longe da meta para o conjunto do ano, de 0,2 por cento, divulgou o INE.

“No conjunto do primeiro semestre de 2019, o saldo das AP [Administrações Públicas] totalizou -789,3 milhões de euros, correspondente a -0,8 por cento do PIB [Produto Interno Bruto]”, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional.

O valor é inferior ao défice de -2,2 por cento registado em igual período do ano anterior.

No primeiro trimestre deste ano, as AP tinham tido um excedente de 0,4 por cento do PIB. O Governo tem uma meta de 0,2 por cento para o défice no conjunto deste ano.