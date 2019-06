Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 1.179 ME até abril

O saldo conjunto das balanças corrente e de capital foi negativo em 1.179 milhões de euros até abril, agravando-se face aos 290 milhões de euros negativos do mesmo período de 2018, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Comparando com o mesmo período do ano passado, o défice da balança de bens aumentou 1.626 milhões de euros, para 5.759 milhões de euros, enquanto o excedente da balança de serviços subiu 62 milhões de euros, para 3.824 milhões de euros.

Ainda nos primeiros quatro meses, as exportações de bens aumentaram, 4,4 por cento para 20.014 milhões de euros, e as de serviços 7,2 por cento, para 9.288 milhões de euros.

Já as importações de bens subiram 12,2 por cento face a período homólogo, para 26.912 milhões de euros, e as de serviços 11,4 por cento, para 5.464 milhões de euros.

Já a balança de rendimento primário caiu em 355 milhões de euros, para 644 milhões de euros, o que o banco central atribuiu ao “aumento dos rendimentos recebidos do exterior” e à “redução dos juros pagos a entidades não residentes”.

Ainda até abril, o saldo da balança financeira registou uma redução dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior de 647 milhões de euros.

Os passivos aumentaram, com o Banco de Portugal a atribuir ao aumento do investimento de não residentes em títulos de dívida pública portuguesa e em empresas.

“Esta evolução foi parcialmente compensada pelo aumento de ativos, através do investimento dos bancos residentes em títulos de dívida emitidos por não residentes, e pela redução de passivos do Banco de Portugal junto do Eurosistema”, segundo o banco central.