Nas Notícias Defesa de António Mexia e Manso Neto diz que desapareceram pareceres em tribunal Por

A defesa de António Mexia e Manso Neto, suspensos de funções na EDP e EDP Renováveis, denunciou o desaparecimento de três pareceres, no Tribunal da Relação de Lisboa, contra uma decisão do juiz Carlos Alexadre.

De acordo com os advogados dos antigos responsáveis da EDP e EDP Renováveis, o recurso apresentado em mãos na Relação, para contestar a suspensão de funções decretada pelo juiz no âmbito do processo conhecido como Caso EDP, continha pareceres de Faria Costa (antigo Provedor de Justiça), Maria João Antunes (antiga juíza do Tribunal Constitucional) e de Cassiano dos Santos (professor universitário em Coimbra).

No entanto, esses três pareceres desapareceram do processo, de acordo com a defesa dos antigos responsáveis das empresas.

De acordo com a mesma fonte, citada pelo Jornal de Notícias, esses três pareceres vão ser novamente entregues ao tribunal.

No recurso, António Mexia e Manso Neto contestam a suspensão de funções decretada a 3 de agosto no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, pelo juiz Carlos Alexandre.