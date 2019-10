Motociclismo “Debati-me para encontrar as trajetórias” queixa-se Miguel Oliveira após treinos em Phillip Island Por

Miguel Oliveira não teve um primeiro dia de Grande Prémio da Austrália fácil. E embora no treino matinal tenha tido bom ritmo com o piso molhado da parte da tarde encontrou algumas dificuldades.

O piloto português da Red Bull KTM Tech3 obteve apenas o 20º tempo e ficou a 0,464s do seu companheiro de equipa, Hafizh Syahrin, o que é pouco habitual, mas contrasta com aquilo que temos visto do titular da RC16 # 88.

“Tive um começo muito positivo esta manhã, com condições de chuva. Senti-me muito confiante e a moto estava boa. À tarde debati-me imediatamente para encontrar as trajetórias, e foi bastante difícil guiar a moto”, queixou-se Miguel Oliveira.

Apesar de tudo o piloto de Almada promete tudo fazer para reverter a situação para amanhã, no terceiro e quarto treino livres e na qualificação: “Com a equipa vamos tentar encontrar a melhor solução que pudermos para amanhã melhorar, porque sinto que o nosso potencial é muito melhor do que isto. Temos de trabalhar bastante para encontrar uma melhor sensação no sábado”.

Depois dos dois treinos livres Miguel Oliveira teve, como outros pilotos, a possibilidade de rodar um pouco mais no Circuito de Phillip Island, de modo a avaliar os novos desenvolvimentos de pneus que a Michelin levou para a Austrália.