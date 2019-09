Debate Rio-Cristas visto por 927 mil na SIC

O duelo televisivo Assunção Cristas-Rui Rio, na quinta-feira à noite na SIC, teve uma audiência média de 9,8 por cento, e foi visto por 927 mil espetadores, informou hoje o canal de TV.

O debate, de cerca de 35 minutos, integrado no Jornal da Noite, obteve um “share” de 20,5 por cento e 9,8 por cento de audiência média, que corresponde a 927.300 telespetadores, segundo um comunicado do grupo Impresa, a que pertence a SIC.

Este “duelo” entre os líderes do PSD, Rui Rio, e do CDS, Assunção Cistas, teve uma audiência mais baixa do que o primeiro debate televisivo para as legislativas, entre António Costa (PS) e Jerónimo de Sousa (PCP), visto por 1,1 milhões de telespetadores, também na SIC.

O debate foi transmitido em simultâneo na SIC-Notícias, por cabo, que teve um “share” de 1,2 por cento.

O “share” é o valor comparativo, em percentagem, que permite saber que programa teve a preferência relativamente a outros de outros canais televisivos num determinado período.

Já o duelo televisivo Assunção Cristas-Catarina Martins, na terça-feira à noite, na RTP3, canal por cabo, teve uma audiência média de 1,7 por cento, o que corresponde a pouco mais de 154 mil telespetadores.