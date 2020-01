Motores De Villiers o mais rápido dos automóveis no segundo dia do Rali Dakar e Palmeiro o melhor português Por

O 42º Rali Dakar está a ser bastante mais complexo do que se esperava mas a proporcionar um grande equilíbrio de forças na competição dos automóveis, com o triunfo a ‘sorrir’ hoje a Giniel de Villiers, numa segunda tirada onde o melhor português foi Felipe Palmeiro.

Na tirada que ligou Al Wajh a Neom, que incluía uma especial de 393 quilómetros, o sul-africano da Toyota gastou menos 3m57s que Orlando Terranova, sendo que o argentino da X-Raid é o novo líder da classificação geral dos automóveis.

Mas o dia acabou por ser marcado pelo atraso de três horas sofrido pelo ex-campeão do Mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso, que partiu a suspensão do seu Toyota Hilux no km 170 da tirada.

O espanhol esteve em completo contraste com De Villiers, que ganhou 5m42s a Khalid Al Qassimi, o terceiro mais rápido na etapa, 9m39s a Mathieu Serradori, o quarto mais veloz, e 11m46s ao seu companheiro de equipa e campeão do Dakar Nasser Al-Attiyah, que completou o top cinco.

No entanto na classificação geral o sul-africano é apenas sexto, a mais de 12 minutos de Terranova, que agora tem Carlos Sainz como o mais sério adversário. O espanhol segue na segunda posição a menos de cinco minutos do argentino, depois de na etapa ter realizado o sexto tempo.

Al-Attiyah é terceiro da ‘geral’, apesar de na etapa ter efetuado o quinto tempo, numa etapa onde Filipe Palmeiro, navegando Benediktas Vanagas, foi oitavo, enquanto Paulo Fiúza, no banco da direita do Buggy Mini de Stephane Peterhansel obteve apenas o 13º tempo.

Na classificação dos automóveis após esta segunda etapa o co-piloto de Mafra desceu para a oitava posição, enquanto Palmeiro segue no 11º posto.

Classificação após a 2ª etapa

1º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) 7h01m36s

2º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) + 4m43s

3º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 6m07s

4º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 7m22s

5º Vaidotas Zala/Saulius Jurgelenas (Mini) + 8m11s

6º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 12m04s

7º Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (Peugeot) + 12m35s

8º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 13m17s

9º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 16m05s

10º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 21m23s