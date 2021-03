Nas Notícias “De repente, perdi 14 quilos”. Ricardo Carriço fala de problema de saúde Por

O ator Ricardo Carriço, de 56 anos, falou sobre o problema de saúde que o afetou nos últimos tempos e que o levou a perder peso de forma notória.

“Tive um problema com a tiroide e, de repente, perdi 14 quilos. De repente, do nada, acabei por ficar com hipertiroidismo”, revelou.

O problema de saúde surgiu quando o ator se encontrava a gravar a novela ‘Amar Demais’, para a TVI.

“O que me acontecia, às vezes, é que estava muito bem e, de repente, começava a tremer ou ficava com muito calor e a suar”, adiantou Ricardo Carriço, durante a participação no programa ‘Dois às 10’, também na estação de Queluz.

Surpreendido pela rapidez com que estava a perder peso, Ricardo Carriço procurou ajuda médica, em novembro de 2020.

“Estava a emagrecer imenso, sem perceber porquê”, acrescentou o ator, revelando que teve de adaptar o plano de alimentação. “Comecei a fazer um tratamento, a ter cuidado com a alimentação e estou fantástico”, finalizou.