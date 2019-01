Motociclismo David Megre regressa ao ‘Dakar’ para o concluir Por

David Megre está à partida do Rali Dakar pela segunda vez na sua carreira, sendo que o faz aos comandos de uma KTM com o fito de concluir a prova.

O ex-campeão europeu de Bajas (2009) não conseguiu terminar o evento na sua estreia, desistindo na quarta etapa do mesmo, por isso pretende que agora o desfecho seja bem diferente que em 2017.

Neste ‘Dakar’ Megre voltou a realizar uma preparação cuidada, com a KTM 450 Rallye com que vai alinhar a ser assistida pelo importador nacional da marca austríaca – a KTM Jetmar – e o seu estado de saúde a ser também diferente daquele que tinha há dois anos.

“Antes da partida da prova de 2017 adoeci, e com as temperaturas elevadas que se fizeram sentir na altura tudo se precipitou a caminho do abandono. Foi um momento estranho que não consegui superar e tive mesmo que ficar de fora antes do arranque do quinto dia”, conta o piloto de Coruche.

David Megre diz que a situação agora é diferente: “Sinto que estou mais preparado e consciente das dificuldades, se bem que no caso do Dakar seja sempre complicado fazer previsões. Mas estou consciente de tudo e muito melhor fisicamente”.

A prova terá ordem de partida na próxima segunda-feira com uma primeira especial com curtos 84 quilómetros na ligação até Pisco. O Dakar terá cerca de 5.000 quilómetros no total e será a primeira vez em 41 anos de história da prova que a mesma se realizará em apenas um território.