Economia Emprestar mais 500 milhões de euros à TAP "não é o pior cenário", diz ministro

O valor reservado para a TAP no Orçamento de Estado para 2021 (OE2021), de 500 milhões de euros, “não é o pior cenário”, afirmou o ministro das Finanças.

Com o Governo a dar como garantido que a empresa vai usar a totalidade dos 1200 milhões de euros reservados para este ano, no âmbito do empréstimo estatal autorizado pela Comissão Europeia, João Leão salientou que os 500 milhões de euros previstos no OE2021 não passam de “um valor ainda indicativo e referencial”.

O montante destina-se a servir como garantia caso a empresa tenha de recorrer ao financiamento junto da banca.

“Não é o pior cenário, é o cenário indicativo que temos, é o cenário base. Pressupõe sempre a possibilidade de haver cenários mais negativos e menos negativos”, explicou o ministro, durante a conferência de imprensa de apresentação da proposta de OE2021, que decorreu no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Miguel Cruz, secretário de Estado do Tesouro, acrescentou que o valor a emprestar pelo Estado à TAP em 2021 só poderá ser estimado depois de iniciado o plano de reestruturação, que o Governo prevê apresentar à Comissão Europeia em novembro.

O setor da aviação “está a atravessar uma crise muito severa”, lembrou Miguel Cruz, salientando o “contexto de elevada incerteza” em que a TAP está inserida.

No primeiro semestre de 2020, o grupo TAP apresentou prejuízos de 606 milhões de euros.