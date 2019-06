Motociclismo Danilo Petrucci estreia-se a vencer pela Ducati e Miguel Oliveira ‘à porta’ dos pontos Por

Francesco Bagnaia pode ter feito a festa na qualificação ao conquistar a sua primeira ‘pole position’ no MotoGP, mas Danilo Petrucci pôde festejar a sua primeira vitória na disciplina ao vencer hoje o Grande Prémio de Itália da disciplina.

Numa prova que Miguel Oliveira concluiu na 16ª posição, o italiano da Ducati # 9 esteve irrepreensível, pois embora o protagonismo inicial tenha sido de Cal Crutchlow, que chegou primeiro à primeira curva, e de Marc Marquez, que comandou de seguida, foi Petrucci quem esteve na frente na fase decisiva da corrida.

O italiano da Ducati # 9 fez uma ultrapassagem ao Campeão do Mundo com que este não contava, e para além de Petrucci Marquez teve de se preocupar com Andrea Dovizioso, na outra Ducati oficial.

A partir dessa altura desenrolou-se uma empolgante luta a três, em que apenas Marquez e Dovizioso iam trocando de lugar sem contudo perderem muito terreno para o líder. Mas este trio teria a companhia de Jack Miller e de Alex Rins nas últimas voltas, com o australiano a não evitar uma queda que deixou o grupo da frente reduzido a quatro unidades.

Marquez atacaria Petrucci na última volta, mas o italiano soube resistir bem ao espanhol da Honda e obter a sua primeira vitória no MotoGP, deixando o campeão do Mundo em segundo e o seu companheiro de equipa, Andrea Dovizioso no último lugar do pódio.

Já Miguel Oliveira conseguiu bem cedo deixar para trás Hafizh Syahrin, seu companheiro de equipa e tentar aproximar-se o mais possível das posições que dariam acesso aos pontos. O piloto português chegou mesmo a rodar no 15º posto, mas não conseguiria manter-se por aí, perdendo alguns lugares antes de voltar a recuperar, deixar Johann Zarco para trás e terminar na 16ª posição.

Classificação final

1º Danilo Petrucci (Ducati) 41m33,794s

2º Marc Marquez (Honda) + 0,043s

3º Andrea Dovizioso (Ducari) + 0,338s

4º Alex Rins (Suzuki) + 0,535s

5º Takaaki Nakagami (Honda) + 6,535s

6º Maverick Viñales (Yamaha) + 7,481s

7º Michele Pirro (Ducati) + 13,288s

8º Cal Crutchlow (Honda) + 13,937s

9º Pol Espagaro (KTM) + 15,533s

10º Fabio Quartararo (Yamaha) + 17,994s