Motociclismo Danilo Petrucci continua na Ducati em 2020 Por

Danilo Petrucci foi confirmado como piloto da equipa oficial da Ducati no MotoGP para a próxima época. O anúncio foi feito pela marca de Borno Panigale, que tinha colocado o italiano como substituto de Jorge Lorenzo esta temporada.

Esta renovação de contrato com o piloto titular da Desmosedici # 9 deve-se, segundo a Ducati, a campanha muito sólida que Petrucci vem realizado esta temporada, e que teve como ponto alto a vitória em Mugello a meio do passado mês de junho.

Curiosamente, durante o Grande Prémio da Holanda, em Assen, o piloto transalpino tinha deixado a entender que a sua ligação à marca não seria renovada, mas a renovação terá sido firmada antes do Grande Prémio da Alemanha, que se disputa no próximo fim de semana em Sachsenring.

“Estou muito feliz por continuar com a Ducati por mais um ano. Foi o meu objetivo desde o início deste novo capítulo, porque imediatamente encontramos uma ótima química com a equipe”, começou por dizer Danilo Petrucci reagindo à continuidade na equipa.

O piloto da Ducati # 9 destaca o bom desempenho que está a ter, e se vê pelos resultados obtidos: “Nesta primeira metade da temporada, conseguimos aumentar progressivamente nossa competitividade, conquistando dois pódios e uma vitória inesquecível. Renovar nossa colaboração antes das férias de verão me deixa ainda mais sereno e confiante em relação ao futuro”.

Petrucci segue na terceira posição do Campeonato do Mundo após a disputa de oito provas, tendo o seu companheiro de equipa, Andrea Dovizioso, a oito pontos.

Danilo Petrucci vai assim cumprir uma nona temporada na classe ‘rainha’ do motociclismo mundial, deixando-o também em plano de igualdade com Dovizioso, cujo contrato com a Ducati expira no final de 2020.