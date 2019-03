Danilo cumpre castigo na Liga das Nações e pode defrontar Ucrânia

Danilo vai poder alinhar frente à Ucrânia, na sexta-feira, na jornada inaugural do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, pois cumpre castigo nas meias-finais da Liga das Nações, disse hoje à Lusa fonte federativa.

Fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou que o médio do FC Porto vai estar disponível para ser utilizado pelo selecionador Fernando Santos, uma vez que não consta na lista de jogadores impedidos da UEFA para o encontro marcado para o Estádio da Luz, às 19:45.

Danilo foi expulso no empate 1-1 na receção à Polónia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, em 20 de novembro de 2018, mas esse castigo vai ser cumprido na mesma competição, informou a UEFA, após pedido de esclarecimento da FPF.

Desta forma, o médio não vai poder defrontar a Suíça, nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto.