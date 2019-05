Fórmula 1 Daniil Kvyat sente-se na melhor forma de sempre Por

Daniil Kvyat mostrou-se muito satisfeito com a sétima posição conseguida no Grande Prémio do Mónaco e diz que está a guiar melhor do que nunca.

O piloto russo de 25 anos teve um começo de carreira na Fórmula 1 meteórico em 2014, sendo promovido da Toro Rosso para a Red Bull, mas depois foi despromovido em 2016, antes de ser dispensado da disciplina, passando a época passada como piloto de testes da Ferrari.

Contudo Kvyat reagiu e regressou este ano à Toro Rosso, onde tem aproveitando a boa performance do carro e do motor Honda, que tem frequentemente permitido à equipa pontuar.

No Mónaco o russo qualificou-se em oitavo e terminou a corrida de domingo passado uma posição acima. “Estou em boa forma. Estou a guiar cada vez melhor e melhor do que nunca na minha vida. Espero poder transformar isto em resultados ainda melhores num futuro próximo”, referiu.

Daniil Kvyat acrescenta: Também ajuda o facto do Toro Rosso ser muito rápido esta época. Em Barcelona fomos geralmente a equipa mais rápida entre as que se situam no meio da tabela”.