Daniil Kvyat chegou a pensar que a sua corrida estava acabada em Hockenheim

Daniil Kvyat foi uma das grandes surpresas do Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1 ao subir ao pódio, mas o piloto da Toro Rosso chegou a pensar a sua prova estava acabada.

O russo admitiu que não estava à espera de terminar sequer nas posições pontuáveis na corrida de domingo em Hockenheim, sendo que rodou discreto no meio do pelotão durante grande parte da prova.

Mas em condições climatéricas tão instáveis as circunstâncias acabaram por jogar em favor de Kvyat, que se encontrou nas posições cimeiras depois da sua equipa o ter equipado com pneus ‘slick’ no momento em que a pista começou a secar, antes da penúltima neutralização da corrida.

Depois o antigo piloto da Red Bull Racing chegou à segunda posição depois de ultrapassar Lance Stroll, antes de ter de ceder o lugar a um fulgurante Sebastian Vettel nos últimos minutos do grande prémio germânico.

Para Daniil Kvyat foi o seu segundo pódio desde que regressou à Toro Rosso, depois da vitória de Vettel em Itália em 2008, e o terceiro da sua carreira, depois do Grande Prémio da China de 2016, quando defendeu as cores da equipa de Faenza antes de rumar à Red Bull.

“Foi fantástico regressar ao pódio e oferecer este resultado à Toro Rosso, depois de tantos anos de dieta. Foi uma corrida louca, mas enfim consegui finalmente subir ao pódio. Cheguei a acreditar que a corrida estava perdida para mim, mas tudo se recompôs depois. Foi como as montanhas russas, à imagem da minha carreira”, refere o piloto russo.

Para Kvyat foi um fim de semana inesquecível, já que no sábado se tornou pai de uma menina e no domingo foi terceiro no Grande Prémio da Alemanha. “Foi a segunda alegria do fim de semana, porque a primeira foi o nascimento da minha filha”, admitiu Daniil Kvyat algo emocionado.