Daniel Vicente e Daniel Silva mais fortes no Desafio Kumho em Viana

Ponto de grande animação do Rali de Viana do Castelo, o Desafio Kumho Norte teve em Daniel Vicente, na Divisão 1, e Daniel Silva, na Divisão 2, os seus vencedores.

Oito vitórias em oito possíveis foi o pecúlio do piloto galego na primeira divisão da competição da Kumho Motorsport na prova do Clube Automóvel de Santo Tirso no Alto Minho.

Em Viana do Castelo, Daniel Vicente e Silvia Crespo, a bordo de um Citroën AX GTi, concluiram o evento com 50,6 segundos de vantagem sobre Miguel Teixeira e Vítor Pereira. Diferença que se devem em grande parte a uma penalização de 10 segundos.

Com este resultado a dupla vinda da vizinha Galiza reforçou a liderança das contas absolutas desta Divisão 2.

Já a dupla do BMW E30 foi a segunda melhor em sete especiais, tendo a presença no pódio sido completada por Pedro Serôdio e Hugo Marques, que no Citroën Saxo Cup ficaram a 15,7s dos segundos classificados.

O quarto posto foi para Francisco Azevedo e Nuno Ferreira, em Peugeot 205 GTi, mantendo-se assim entre os três primeiros das ‘contas’ gerais do Desafo Khumo Norte, enquanto Victor Gomes e Jorge Moreira foram quintos.

Daniel Silva saiu vencedor na Divisão 2, que deixou de contar com a dupla espanhola Isaac Duran/Hugo Varela depois de uma avaria na bomba de direção do seu Peugeot 206 XS. Duran foi mesmo o primeiro líder, vencendo a super especial e manteve o comando até ao terceiro troço.

A partir daí foi Daniel Silva e Filipe Martins que impuseram ‘a lei’ a bordo do Renault Clio, depois de já terem sido os mais rápidos na segunda classificativa, acabando por se impor com mais de minuto e meio de vantagem sobre Júlio Maia e Pedro Fernandes, em Peugeot 206 S1600.

Uma penalização de 10 segundo fez com que Filipe Moreira e Bruno Carvalhosa terminassem na terceira posição com o BMW 320i, à frente de Capela Morais e António Vieira, em Skoda Fabia RS Tdi e de Sérgio Freitas e Miguel Rodrigues, em Hyundai Getz.

O Desafio Kumho Norte prossegue a 20 e 21 de julho no Rali de Famalicão.