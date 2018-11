Motores Daniel Ticktum vence um atribulado Grande Prémio de Macau Por

Daniel Tcktum venceu o 65º Grande Prémio de Macau de Fórmula 3. Uma prova que terminou uma hora mais tarde do que devia devido a um grande acidente.

O acidente envolveu a alemã Sophia Flörsch e terá causado vários feridos para além da piloto alemã, e obrigou à interrupção da prova. O carro da piloto da Van Amersfoort ‘voou’ contra a vedação, catapultado pelo Dallara do japonês Sao Tsuboi. Com o impacto o carro da alemã derrubou a vedação e atingiu um comissário de pista e dois fotógrafos.

No reatamento para as restantes 11 voltas que faltavam disputar, Ticktum, que tinha assumido a liderança após a partida, manteve o comando e acabou por confirmar aquilo que já tinha demonstrado na corrida de qualificação disputada no sábado, arrebatando a sua segunda Taça do Mundo de F3 em Macau, reeditando o êxito que conseguira no antigo território português em 2017.

O britânico da Motopark nunca se deixou surpreender, nem mesmo pelo seu companheiro de equipa Joel Eriksson. O sueco foi segundo, mas só depois de o recuperar a francês Sacha Fenestraz, que completou o pódio final.

Mick Schumacher procurou realizar uma recuperação, mas apenas ganhou uma posição para terminar no quinto posto, numa prova que ainda conheceu duas neutralizações com entrada do ‘safety car’ em pista. Primeiro devido aos despistes de Marino Sato, Alex Palou , Charles Leong e Keyan Andres, na curva do hotel Lisboa, depois devido ao acidente de Enaam Ahmed, que perdeu o controlo do seu Dallara no ramal dos mouros.

Daniel Ticktum só pôde voltar a acelerar quando faltavam três voltas para a corrida terminar, levando a melhor sobre Joel Eriksson, Sacha Fenestraz e Jake Hughes.

Classificação

1º Daniel Ticktum (Dallara Volkswagen) 18 voltas

2º Joel Eriksson (Dallara Volkswagen) + 1,208s

3º Sacha Fenestraz (Dallara Volkswagen) + 2,205s

4º Jake Hughes (Dallara Volkswagen) + 3,521s

5º Mike Schumacher (Dallara Mercedes) + 4,542s

6º Ralf Aron (Dallara Mercedes) + 6,406s

7º Juri Vips (Dallara Volkswagen) + 6,952s

8º Callum Illot (Dallara Volkswagen) + 8,340s

9º Marcus Armstrong (Dallara Mercedes) + 9,597s

10º Robert Schvartzman (Dallara Mercedes) + 11,840s