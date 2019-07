Fórmula 1 Daniel Ricciardo “sem respostas reais” para a falta de performance na Áustria Por

Daniel Ricciardo admite que o atual nível da equipa Renault na Fórmula 1 não corresponde às expetativas e o Grande Prémio da Áustria foi um exemplo evidente disso mesmo.

Nenhum dos monolugares da marca do losango pontuou em Spielberg, com os atualizados R.S. 19 a debaterem-se com falta de andamento. Ricciardo acabou ele próprio em 12º, admitindo estar “sem respostas reais” para o que aconteceu.

“Espero sinceramente que encontrem algo para perceber o que se passou este fim de semana, porque no Le Castellet (GP de França) havia muito mais vento e não fomos afetados por isso, mesmo se aqui senti uma turbulência maciça durante a corrida, em termos da forma como o carro se comportava, e as velocidades não eram muito altas”, referiu o australiano.

O titular do Renault # 3 afirmou mesmo: “Senti que havia algo que não estava bem com o carro este fim de semana. O que sucedeu, continuo a não saber, mas gostaria de acreditar que vamos encontrar algo, porque de momento isso não acontece. Por agora mantenho-me otimista de que vai ser como ‘isto foi o que estava errado’ e depois em Silverstone (o próximo grande prémio) me esteja a rir”.

Daniel Ricciardo diz que já falou com o seu companheiro de equipa, que terminou dois segundos atrás de si, e que Nico Hulkenberg achou a mesma coisa do seu carro. “Parece que nos debatemos com as mesmas coisasa. Um carro muito leve e uma sensação de estar solto nas travagens”, explicou o piloto de Perth.