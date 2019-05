Fórmula 1 Daniel Ricciardo quer “um fim de semana mais conseguido” no Mónaco Por

Vencedor do Grande Prémio do Mónaco no ano passado, Daniel Ricciardo sabe que a sua realidade agora é diferente, esperando apenas “realizar um fim de semana mais conseguido” do que os que teve até agora.

Ao serviço da Renault as aspirações do piloto australiano no Principado reduziram-se drasticamente, face ao que sucedia quando em 2018 competiu pela Red Bull Racing.

Longe vão esses tempos em que Ricciardo comemorou o triunfo na corrida monegasca mergulhando da piscina da Energy Station da Red Bull. Doze meses mais tarde o piloto de Perth baixa bastante a ‘fasquia’, pois o RS19 só lhe permitiu pontuar uma única vez, na China.

O australiano confessa: “Não posso deixar de estar um pouco dececionado depois de Espanha pela forma como não conseguimos pontos. Estivemos abaixo das expetativas com um carro que nos devia ter levado ao top dez”.

“Temos de fazer melhor e ter um fim de semana mais conseguido. Sinto-me bem ao volante, progredimos bem ao longo dos três dias e teríamos merecido o nosso lugar na Q3. Como já o disse várias vezes, o Mónaco é um circuito que sempre apreciei”, enfatiza Daniel Ricciardo.

O piloto do Perth sabe também que o Principado é uma oportunidade, pois é um traçado as diferenças entre as grandes e as pequenas equipas é um pouco mitigada. “Tenho de dar tudo para chegar aos pontos. Temos as nossas cartas para jogar e vamos atacar como nunca para obter o melhor resultado possível. Tudo pode acontecer no Mónaco”, refere.

Ricciardo também espera que os avanços feitos pela Renault com os pneus da Pirelli he permitam resolver alguns problemas em traçados urbanos como já sucedeu este ano em Baku (Azerbaijão). Alíás conferindo aquilo que Nick Chester, o diretor ténico, tinha já afirmado aquando dos testes de Barcelona, que tiveram também como objetivo o Grande Prémio do Mónaco.