Fórmula 1 Daniel Ricciardo é penalizado e perde os pontos em Paul Ricard Por

Foi sem surpresa que os comissários desportivos do Grande Prémio de França de Fórmula 1 penalizaram Daniel Ricciardo, devido à forma como australiano ganhou o sétimo lugar a Lando Norris nos instantes finais da corrida de domingo.

Também não foi estranho que sancionassem Ricciardo duas vezes em cinco segundos, pois ganhou vantagem sobre Kimi Raikkonen utilizando uma parte de escapatória, o que é proibido pelo regulamento.

Esta sanção faz com que o piloto da Renault tenha saído de Paul Ricard sem pontos, enquanto Kimi Raikkonen é promovido ao sétimo posto, Nico Hulkenberg ao oitavo, Lando Norris ao nono e Pierre Gasly ao décimo.

Daniel Ricciardo terá ido demasiado longe no seu ataque a Norris, avisado pela sua equipa que o britânico estava com problemas no seu McLaren.

Como é natural o piloto de Perth não ficou muito contente com a penalização: “É claramente dececionante regredir para fora dos pontos com esta penalização depois da corrida, sobretudo na prova em que a equipa corria em casa. A última volta foi muito divertida. Estivemos num duelo que adorei”.

“Preferi tentar a minha sorte do que nem sequer tentar, e estou certo que o público francês e os telespetadores adoraram. É uma pena ser penalizado por isso, mas devíamos ir o mais para a frent6e possível”, refere também Ricciardo.

O australiano ‘salva’ contudo alguns aspetos positivos da sua participação na prova francesa: “Depois da partida, em que talvez tenha travado demasiado cedo para a primeira curva, para evitar problemas, fiz uma boa prova. Há muitos aspetos positivos a reter e vamos tentar responder agora na Áustria”.