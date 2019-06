Fórmula 1 Daniel Ricciardo acredita que os resultados vão surgir antes do final da época Por

Em vésperas de Grande Prémio do Canadá Daniel Ricciardo mostra-se otimista quanto ao futuro da Renault no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, embora considere que a sua equipa só vai obter resultados significativos mas para o final do ano.

Numa entrevista ao jornal desportivo francês L’Équipe o australiano de 29 anos disse que apesar do atual desempenho do R.S.19 não está arrependido de ter deixado a Red Bull, apesar da equipa de Milton-Keynes continuar a demonstrar uma performance muito superior à da marca do losango.

“Estou contente por ter mudado. Na verdade tinha de evoluir e procurar novos desafios. Os meus anos na Red Bull foram fantástico mas tinha de mudar”, explicou Ricciardo, que sobre o seu estatuto na equipa Renault acredita poder ser um dia o primeiro piloto, coisa que não existe atualmente na formação de Enstone: “Penso que tenho a capacidade para isso. Pelo menos quero tentar”.

“Em termos de resultados não estou exatamente onde queria estar, mas a atmosfera e a energia na equipa são excelentes. Tenho apenas de aprender a ser paciente. A Fórmula 1 é uma ciência complexa e leva o seu tempo. Tenho contrato até 2020”, enfatiza o piloto de Perth.

Daniel Ricciardo não esconde estar dececionado com o desempenho atual, mas mostra a sua fé na capacidade da Renault para ‘dar a volta’ à situação: “De momento os resultados são um pouco dececionantes , mas estamos ainda numa fase de construção. Estou confiante de que os resultados vão começar a aparecer antes do final da época”.